Domenica di divertimento

Domenica piena di eventi a Grottammare. La mattina si aprirà in piazza Kursaal con la gara di Orienteering 43° parallelo Grottammare, organizzato dall’asd A piccoli passi e Omphalos-Autismo e Famiglie odv, con il patrocinio del comune. Le iscrizioni dovranno avvenire entro la giornata di oggi. L’orienteering, nato oltre un secolo fa nei paesi scandinavi, in Italia è sempre più praticato e diffuso grazie alla sua introduzione nell’insegnamento scolastico. Consiste in una corsa individuale con l’obiettivo di raggiungere una sequenza di punti disposti sul terreno di gara tramite l’uso di una carta topografica e della bussola. Di pomeriggio, nel centro sociale ’Ischia I’, torna giochi di ruolo e da tavolo dell’associazione Spazio Ludico per una edizione di ’Giochi in Grotta’ senza barriere in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi di Ascoli e Fermo (dalle 16, ingresso libero).

"La fantasia non ha barriere – dichiara l’assessore all’Inclusione sociale Monica Pomili – ed ecco che i pomeriggi con Spazio Ludico si intensificano e diventano inclusivi e accessibili con ‘Giochi in Grotta Blind Edition". Sempre nel pomeriggio, all’Ospitale si terrà il penultimo incontro della rassegna ’I conti con la storia’, che affronterà il tema dei movimenti politici ed in particolare dell’esperienza di Lotta continua. Ospite della rassegna, il sociologo Guido Viale, autore di ’Niente da dimenticare. Verità e menzogne su Lotta continua’. Dialoga con il saggista la ricercatrice storica Silvia Casilio (ore 18, ingresso libero).