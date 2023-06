Domenica di eventi e concerti

Oggi ultimi eventi della seconda edizione del "Cassandra Fest" di Monteprandone, organizzato dall’associazione culturale "Prima Persona plurale" con il patrocinio ed il contributo dell’amministrazione comunale. Quattro giorni di spettacoli nelle piazze di Centobuchi e di Monteprandone con concerti, dibattiti, incontri e laboratori, grazie ad una rete di collaborazioni di associazioni locali e di comuni limitrofi. Oggi il programma si apre con "Viste daMare – Fai tappa nel Piceno", in piazza dell’Aquila a Monteprandone, con i membri del FAI giovani sezione di San Benedetto. Nel pomeriggio "Musica Piccola" con Nati per la Musica nel Centro Giovarti per bambini da 0 a 2 anni, alle 21 ci sarà il concerto di apertura e alle 22 lo spettacolo di Valerio Lundini & I Vazzanikki Live, dalle 23,30 in poi Dj set post concerto.Ci saranno stand con specialità locali.