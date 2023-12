Domenica di festa con l’Avis

Una piacevole serata per festeggiare la conclusione di un anno ricco di attività, il 2023, e per regalare a tutti i volontari un’occasione di divertimento e aggregazione. Si tratta della tombolata organizzata per oggi pomeriggio, dalle 17.30 al ristorante Teta, dall’Avis comunale di Castignano. Una realtà, quella castignanese, intitolata alla memoria di Marco Vagnarelli e Paola Tomassini, la coppia deceduta nel 2017 nella tragedia di Rigopiano, che è stata fondata nel 2012 e che in undici anni di attività si è tolta enormi soddisfazioni. Gli iscritti, infatti, sono aumentati sempre di più, arrivando a oltre 270 donatori, e l’associazione è molto operativa su tutto il territorio nel quale insiste, ovvero i comuni di Castignano, Rotella e Force. Da sette anni, l’Avis promuove il ‘Motoincontro’, proprio dedicato a Marco e Paola, in quanto soci fondatori, ma anche la ‘Festa d’Autunno’ con le scuole primarie e tanti altri eventi.