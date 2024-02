Domenica di risate. Da Russell Crowe a Jannik Sinner: l’ironia scende in piazza

ASCOLI

La domenica di Carnevale ha fatto come sempre il pieno di maschere e pubblico. Ben 122 gli iscritti al concorso indetto dall’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’, ma tantissimi anche i protagonisti in maschera fuori concorso. Come annunciato i temi che hanno spopolato, ovvero quelli che hanno ispirato maggiormente le mascherate, sono stati Russell Crowe e la vicenda legata alla sue origini ascolane, ma anche il 74esimo Festival di Sanremo, Chiara Ferragni e il caso del pandoro, così come quelli strettamente legati all’attualità cittadina. Dopo il debutto sui social, il cui video è diventato virale in pochissime ore, ieri mattina il sindaco Marco Fioravanti nei panni, appunto, del gladiatore Russell, e Marco Tiburtini e Amedeo Castelli in quelli dei nonni, hanno riproposto in piazza la gag che ha tratto ispirazione dalla recenti dichiarazioni sulle sue origini italiane dell’attore premio Oscar a cui il Comune ha concesso la cittadinanza onoraria. Ma a chiedere la cittadinanza, ieri, in piazza, c’era anche un altro grande attore come Sylvester Stallone, nella simpatica interpretazione dell’assessore Nico Stallone. E ancora, Marco Regnicoli e Roberto Lauretani, due dei maggiori protagonisti del Carnevale ascolano, quest’anno hanno deciso di abbandonare la maschera singola per esibirsi in coppia nei panni di due ‘Banco… matte’, ovvero due sportelli Bancomat in caccia di facoltosi clienti a cui stendere il tappeto rosso. Molto bella anche la mascherata sulla caccia al biglietto gratuito per il concerto de il ‘Il Volo’, fatto realmente accaduto l’estate scorsa quando il trio musicale si è esibito in città. Soddisfatto di come è andato questo primo atto del Carnevale ascolano, il presidente dell’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’, Marco Olori che ha invitato tutti alla festa anche domani, martedì grasso. Giorno in cui, intorno alle 20, in piazza del Popolo, il sindaco Marco Fioravanti annuncerà le nomination.

Lorenza Cappelli