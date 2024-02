Domenica e martedì di festa a Centobuchi

L’associazione ’Carnevale e quant’altro’, con il patrocinio e il sostegno del comune di Monteprandone, organizza il Carnevale 2024: due giorni di festa in piazza dell’Unità a Centobuchi. Due pomeriggi, quelli di domenica 11 e martedì 13 febbraio, con animazione, baby dance, truccabimbi, balloon art, lego maxi, gonfiabili interattivi, laboratori creativi e maxi giochi in legno a cura della cooperativa sociale ’I Cirenei’. "Continuiamo sulla scia dello scorso anno e vogliamo sempre più dedicare il nostro Carnevale ai bimbi – spiega Sabrina Bamonti, presidente dell’associazione Carnevale e quant’altro – speriamo di vedere tante persone in piazza, alle quali è nostra intenzione offrire momenti di allegria, aggregazione e sano divertimento non dimenticando di trasmettere alle nuove generazioni tutte le tradizioni di Carnevale, anche quelle culinarie. Per questo trasformeremo piazza dell’Unità in un villaggio ludico dove si potrà giocare, ballare, ridere e degustare i tradizionali dolci tipici di queste festività. A tutti i partecipanti verranno distribuiti gratuitamente coriandoli e non mancherà un assaggio di dolci".