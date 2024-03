Domenica escursione sui Calanchi

Domenica torna l’Eco-Passeggiata Fra i Calanchi Grigio-Azzurri in occasione della giornata nazionale AICS dedicata ai beni culturali ambienti. Un’esperienza unica per immergersi nella bellezza della natura e della storia locale. Durante il percorso, ci sarà l’opportunità di visitare la suggestiva Chiesa di San Michele Arcangelo, completamente decorata con le raffinate opere a tempera del pittore Giuseppe Pauri, e con le dettagliate spiegazioni della guida turistica Sara Giorgi, inoltre sarà possibile ammirare i panorami mozzafiato dei calanchi, con cartelloni informativi che illustrano il territorio e il paesaggio delle regioni picene e abruzzesi.Il ritrovo è previsto nel centro storico di Appignano del Tronto, in Piazza Umberto I, alle 9. La durata del percorso, comprese le soste, è di circa 3 ore, con una lunghezza di circa 7 chilometri. La difficoltà è valutata come ‘escursionistica’, adatta anche ai bambini sopra gli 8 anni. 0736 817701 interno 5