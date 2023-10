Domenica evento alla boutique E.Mode . Ospite d’eccezione Ermanno Scervino

Domenica alle 18, Ermanno Scervino sbarca a San Benedetto del Tronto per la prima volta con la nuova collezione donna autunno-inverno 202324, ospite della boutique E.Mode di via Montebello 46. L’evento esclusivo (tra gli invitati personalità dello spettacolo, giornalisti e influencer nel campo della moda, fashion e visual designer) è organizzato dal titolare trentenne di E.Mode, Edoardo Capriotti, e dalla maison fiorentina, che non aveva mai organizzato un suo fashion show nelle Marche. L’evento, fresco e dinamico, dialogherà anche con gli utenti online (social e website), dove è forte la presenza del marchio E.Mode, e non si limiterà alla sfilata della nuova collezione. La maison Ermanno Scervino, nata nel 2000, si distingue per la ricercatezza delle texture e dei tessuti, con tagli senza tempo che ne fanno uno dei marchi più importanti della luxury fashion totalmente Made in Italy.