’Domenica in musica’, al foyer del teatro c’è Alessio Falciani

Secondo concerto della rassegna di giovani concertisti ‘Domenica in musica’ curata dalla compositrice Ada Gentile, stamattina, alle 11, al foyer del teatro Ventidio Basso. Protagonista sarà il giovane pianista ascolano Alessio Falciani che, oltre a pagine classiche di Schumann e Rachmaninov, proporrà all’ascolto la ‘Toccata’ del grande compositore italiano Goffredo Petrassi. Vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali, Falciani si è esibito in luoghi prestigiosi come il teatro ‘La Fenice’ di Venezia, l’auditorium Michelangeli di Bolzano, Pedrotti di Pesaro, il teatro di Osimo, sia come solista che con orchestre. Ha partecipato a numerosi festival e a masterclass con importanti maestri e, dal 2016, è allievo di Lorenzo Di Bella al conservatorio di Pesaro.