Domenica la passeggiata tra le bellezze della Valmenocchia

Si terrà domenica la passeggiata in Valmenocchia che dal centro storico di Montefiore arriverà, dopo poco più di sei chilometri, alla Cantina ‘I Viconari’, situata proprio in bassa valle, ai confini con Massignano. Attraverso strade sterrate e di campagna si percorrerà i crinali di una valle prettamente agricola, con gli scenari che hanno fatto innamorare tante famiglie del nord Europa che hanno comprato e ristrutturato vecchi casolari abbandonati. Lungo il percorso in uno di questi casolari, ancora abbandonato, si incontra il borgo dei Viconari. La passeggiata è gratuita, la prenotazione obbligatoria al 340.5371189 (via whatsapp). Ritorno al punto di partenza con bus navetta.