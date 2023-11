Domenica mattina screening gratuiti

Domenica, dalle 9 alle 13, in viale Secondo Moretti a San Benedetto, la popolazione potrà sottoporsi allo screening gratuito del diabete, con la misurazione della glicemia. Lo screening, che si è svolto con successo di adesioni domenica scorsa anche in piazza Arringo ad Ascoli, rientra tra le iniziative promosse per la Giornata mondiale del diabete che si è celebrata il 14 novembre. I temi di quest’anno sono stati l’accesso alle cure per tutti e la prevenzione del diabete di tipo 2, quello più diffuso, che riguarda circa il 90% della popolazione diabetica. L’evento, organizzato dall’associazione sambenedettese ‘Tutela diabetici onde glicemiche’ in collaborazione con la Azienda sanitaria territoriale di Ascoli e la Croce rossa, è dedicato alla prevenzione nei confronti di questa malattia. L’Ast auspica che lo screening rappresenti un’occasione di condivisione e sensibilizzazione.

l. c.