Domenica messa dedicata a Franz Liszt . E poi il concerto del pianista Laszlo Borbely

Si svolgerà domenica prossima alle 18.30 nella chiesa di San Pio V a Grottammare, la messa nel giorno di nascita di Franz Liszt e a seguire il concerto di musica classica del pianista ungherese Laszlo Borbely, professore assistente presso l’Accademia di Musica Liszt di Budapest. L’Academy Liszt Music Art di Grottammare vuole celebrare i quaranta anni di attività, che ricorre il prossimo 8 giugno 2024, e per questo ha deciso di organizzare una serie di concerti gratuiti nelle più belle e suggestive chiese della Regione Marche. Siamo una delle poche associazioni del territorio piceno come riferimento per i progetti erasmus per i giovani e adulti e abbiamo una collaborazione con lo Europe Direct della Regione Marche – affermano i vertici dell’Accademy Liszt - Abbiamo inoltre presentato nuovi progetti europei per coinvolgere giovani nella mobilità all’estero". L’Accademia è, quindi, impegnata su vari fronti per celebrare la ricorrenza.