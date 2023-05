Domenica pomeriggio incontro con i promotori del parco marino

Domenica a Grottammare, ore 17,30, si terrà il quinto seminario del ciclo "Proteggere per prosperare" organizzato dall’associazione "Promotori del Parco Marino del Piceno OdV" in collaborazione con il Comune di Grottammare. Luca Bolognini, ricercatore dell’Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine del Cnr di Ancona, spiegherà la biologia delle principali specie ittiche del medio Adriatico e la necessità di ragionare in termini di approccio ecosistemico nelle pratiche di pesca. Michele del Zompo, (Agenzia Europea controllo pesca), illustrerà le norme e le misure che devono essere rispettate in Adriatico per la difesa degli stock ittici e dare un futuro di prosperità al settore. I promotori del Parco Marino criticano, poi, l’incontro "politico" che si è tenuto a Cupra Marittima nei giorni scorsi, in cui è stato ribadito il no alla Riserva marina. "L’incontro è avvenuto proprio mentre l’Europa e l’Italia spingono in direzione opposta".