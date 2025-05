Domenica spazio al triathlon, iscrizioni entro oggi

Scade nella giornata di oggi l’iscrizione alla prima edizione del Triathlon sprint ‘Domus Mare Adriatic Series’ che si terrà a Grottammare domenica prossima su organizzazione della ‘Flipper Triathlon’. La gara si svolgerà sulla distanza di 750 metri di nuoto, 20 Km di ciclismo e 5 Km di corsa. Nei giorni scorsi vi è stato un summit fra tutti gli enti interessati: Comune, Associazioni, forze dell’ordine per mettere a punto i dettagli necessari a garantire la riuscita dell’evento. Massima attenzione per il rispetto della sicurezza degli atleti, addetti ai lavori e spettatori, ma anche a cercare di ridurre il più possibile i disagi dovuti alla chiusura delle strade, in particolare per attività commerciali e cittadini.

Al tavolo tecnico oltre agli organizzatori Raffaele Avigliano ed Ezio Amatucci, hanno preso parte il sindaco Rocchi, l’assessore Talamonti, il consigliere Giannetti, il comandante della polizia locale Proietti, il vice comandante della stazione dei carabinieri Simone Nuzzolo, lo studio Balloni per la sicurezza, i responsabili della protezione civile e la Picenambiente per il decoro cittadino a fine gara.