Domenica speciale da Seghetti Panichi

Domani il Parco Storico Seghetti Panichi aprirà in via straordinaria nell’ambito delle aperture speciali per l’evento ’Appuntamento in Giardino’. Importante la partecipazione dei membri dell’Adsi - Associazione Dimore Storiche Italiane – che con le loro Dimore e Giardini storici privati apriranno nelle Marche prestigiosi giardini come Villa Miralfiore a Pesaro, significativo esempio di giardino cinquecentesco, Villa Castiglioni a Cingoli e Il Giardino degli Agrumi "Il Crocifisso" a Massignano. Tutti e quattro i giardini sono beneficiari dei fondi PNRR "Parchi e Giardini". La domenica al Borgo Storico verrà scandita da due visite guidate del giardino storico alle 10.30 e alle 16, entrambe seguite da una conversazione musicale con il Maestro Vincenzo Grisostomi Travaglini sul tema di "Moderato cantabile: le voci del giardino" con la partecipazione dei solisti Andrea Mancuso Sax, Elena Fanesi Chitarra, gli attori Gioia De Carolis e Carlo Pierantozzi e con la collaborazione del Maestro Leonardo De Carolis. E’ obbligatoria la prenotazione, per info: mail. [email protected] cellulare 370.1309758