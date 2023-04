Domenica sul palco arriva Carestia Dall’Abruzzo comicità e musica

Domenica prossima alle ore 21,15 al teatro delle Energie di Grottammare, spettacolo di "Angelo Carestia Show" e la Markuzzo Band. Si tratta dell’anteprima Nazionale del comico abruzzese con una Band tutta sua, che porterà sul palco uno spettacolo tra musica dal vivo, comicità, canto, imitazioni. Un intrattenimento impreziosito dalla presenza del comico di Zelig, Rocco il Gigolo’ al grido di "Donne dududu dadada". Campano di nascita, romano d’adozione Rocco Ciarmoli è un personaggio di lunga esperienza artistica. Tra tutte vale ricordare il trio comico le Tutine con cui nel 2002 approdò in tv nel programma Zelig Cabaret in onda su Italia Uno. Con le Tutine dal 2002 al 2007 ha fatto parte del cast fisso del programma Zelig Circus in onda su Canale 5. Biglietto euro 10. Prevendite a Grottammare presso il Caffè Ramona e il Bar spadino. A San Benedetto del Tronto presso il LaborFoto. InfoLine al 335.6234568 e sui canali social.