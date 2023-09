Domenica targata Ferrari in Vallata: Castel di Lama

Il 1° ottobre, le colline Picene saranno attraversate dalle scintillanti Ferrari. Un’occasione per tutti gli appassionati per ammirare gli splendidi modelli della casa automobilistica più amata nel mondo e provare l’emozione di salire a bordo di una vera e propria auto da Formula 1. L’appuntamento è a Castel di Lama dove si terrà l’incontro europeo Amici Comuni ‘Terre di Motori’ sulle storiche colline dei Piceni attraverso le strade e i vini del Rosso Piceno Superiore doc, organizzato dal Ferrari club di Castel di Lama per i 40 anni dalla sua fondazione (29 settembre 1983) e per la ricorrenza dei 100 anni ‘del circuito del Savio’ del 17 giungo 1923, prima corsa di Enzo Ferrari, a cui partecipò anche Tazio Nuvolari. Le auto da sogno del Cavallino Rampante approderanno, dalle 8.30 alle 11.30 in Piazza della Libertà, a Villa Sant’Antonio, a Castel di Lama. Dopo i saluti del sindaco Mauro Bochicchio e dell’assessore Loredana Zappacosta, alle 12 il giro turistico partirà e toccherà diversi paesi: Maltignano, Villa Lempa, Sant’Egidio alla Vibrata, Ancarano e si concluderà a Offida con pranzo e saluto delle autorità nel ristorante ‘Villa San Lazzaro’. Di rientro il corteo di Ferrari ripercorrerà la mitica strada della ‘Mille Miglia’.

m.g.l.