Domenica torna l’appuntamento con la storica fiera a Comunanza

Una tradizione che si rinnova da più di mezzo secolo, precisamente da 55 anni. Si tratta della ‘Fiera degli Uccelli’, lo storico appuntamento in programma domenica nelle vie e nelle piazze di Comunanza. Patrocinata dal Comune e dalla Regione Marche, la kermesse richiama ogni volta migliaia di persone provenienti anche da fuori regione, rappresentando un punto di riferimento a livello regionale per quanto riguarda le fiere. Il centro storico del paese si riempirà di bancarelle e stand gastronomici, con protagonisti soprattutto gli uccelli, in ogni loro varietà. Protagonisti, però, saranno anche tanti altri animali domestici. Sarà presente, tra i vari stand, anche quello della Pro Loco, che per l’occasione proporrà delle gustose frittelle. "La nostra fiera è sicuramente tra gli appuntamenti autunnali più importanti di tutto il territorio – conferma, con entusiasmo, il sindaco comunanzese Alvaro Cesaroni –. Invito tutti a partecipare, sperando nel bel tempo, per vivere insieme una bellissima domenica di festa". Intanto, a proposito di Comunanza, nei giorni scorsi è stato approvato dalla Cei il progetto per il restauro della chiesa di San Francesco, con un finanziamento pari a 420mila euro. A breve prenderanno il via i lavori. "E’ un ulteriore sogno che diventa realtà nel programma di risanamento del centro storico – prosegue Cesaroni –. Vogliamo ringraziare, per questo grande risultato, il vescovo Bresciani, don Giorgio Carini ed il nostro parroco don Luca per l’impegno profuso in questi anni".