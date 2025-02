Domenica torna l’ecopasseggiata

Si terrà domenica, l’Ecopasseggiata tra i calanchi grigio azzurri. L’appuntamento per la passeggiata fra i calanchi grigio-azzurri è per le 9.30 in Piazza Umberto I. Il uovo itinerario sarà Valle San Martino, un’occasione da non perdere, per vivere un’esperienza unica a contatto con la natura. L’appuntamento per il ritrovo e la partenza è nel centro storico di Appignano del Tronto – Piazza Umberto I, alle 9:30. Il tempo di percorrenza è di circa 3 ore, si tratta di 7 chilometri di strada, le persone saranno accompagnate da guide ambientali escursionistiche coordinate da Leonardo Perrone. L’evento è gratuito, con prenotazione obbligatoria. La passeggiata fa parte del progetto ‘Turismo delle Radici’, un viaggio autentico tra sapori, cultura, paesaggi e tradizioni che raccontano l’identità del territorio di Appignano del Tronto. Per info e prenotazioni: 0736 817701 (orari ufficio), 3283878183.