Domenica Wine Walk a Castorano: si cammina nel gusto

A Castorano domenica c’è il Wine Walk. "Si partirà all’ombra della torre – spiega il sindaco Graziano Fanesi – e tramite strade bianche si giungerà alle 6 cantine del territorio per degustare prodotti enogastronomici proposti da esperti del settore. A 4 anni dalla prima edizione, che fu nel 2019, poi il Covid bloccò tutto, riproponiamo la seconda edizione di un evento che racchiude tutte le peculiarità del nostro paese". Si tratta di un eventomolto atteso, visto che i biglietti sono andati tutti venduti in meno di 36 ore. Saranno 200 i partecipanti che percorreranno 5 chilometri e proveranno un piatto diverso a ogni tappa fino a sotto la Torre, dove verranno serviti dolce, caffè e amari con intrattenimento musicale. La partenza avverrà in tre scaglioni, alle 10.30, 11 e 11,30, per non creare attese o disagi, ed è suggerito un abbigliamento adeguato. "Castorano Wine Walk– aggiunge il vice sindaco Daniela Vittori – nasce grazie a una rete tra le realtà presenti del territorio. Capofila la Pro Loco, che ha seguito l’organizzazione in tutti i suoi aspetti e ci ha aiutato nel gran lavoro che c’è dietro: senza il loro aiuto l’amministrazione non avrebbe potuto realizzarlo. Ringrazio anche Marco Cicconi, professionista e amico che ci ha indirizzato nella strada da intraprendere. Così Castorano comincia a imporsi nel panorama delle manifestazioni estive". "La nostra intenzione – commenta Vittoria Ciampanella, presidente della Pro Loco – era quella di creare un evento per risaltare le attività e il territorio. Volevamo che fosse goliardico e che riportasse a quella convivialità che in questi ultimi anni, a cauas della pandemia, si era un po’ persa". "Castorano Wine Walk era una priorità fra gli eventi estivi da mettere in campo – conclude l’assessore Marco Canali –, la passeggiata è stata organizzata in pochi mesi ma molto intensi".