Don Agostino Taccari spegne 84 candeline insieme a 40 amici

Domenica 22 ottobre. Un ristorante. Un anziano sacerdote spegne 84 candeline. Si tratta di don Agostino Taccari, vicario parrocchiale a San Domenico. La parrocchia del centro città. Intorno a lui 40 amici. Gente che lo stima e che lo segue da anni. Perché don Agostino è un personaggio. Le sue celebrazioni pomeridiane nella chiesa della Pietà risultano sempre affollate. Le parole delle sue omelie sono sempre puntuali. Le "prediche" mai lunghe e le agili celebrazioni gli attirano la simpatia dei credenti. Ma non è solo questo. Don Agostino è uno di quei vecchi sacerdoti dalla fede rocciosa e dall’apertura massima. Come quando, senza arretrare di un millimetro, dalla poltrona di una celebre barbieria fermana, dialoga con vecchi comunisti di alto rango. Don Agostino non si tira mai indietro nel confronto. Piccolo di statura, il sacerdote è nativo di Loro Piceno dove nacque il 22 ottobre del 1939. Dopo il seminario a Fermo, sotto la guida di preti di gran profilo, fu ordinato sacerdote il 12 marzo del 1967 dall’arcivescovo Perini, figura ancora ricordata con stima nella diocesi. I quaranta amici che hanno festeggiato don Agostino sono tutti coloro che partecipano al gruppo "Maria che scioglie i nodi". Si ritrovano ogni mercoledì alle ore 21 nella chiesa di Santa Lucia a Fermo. "La preghiera del gruppo – spiega un imprenditore – non si è mai fermata neanche durante il Covid e continua la sua attività di intercessione per i bisogni dell’umanità affidandosi a Maria". Siamo di fronte ad un movimento cattolico di pietà popolare che, originato nel sud della Germania, si è particolarmente sviluppato agli inizi degli anni 80 dell’altro secolo grazie a Jorge Mario Bergoglio (futuro papa Francesco) che a quel tempo stava terminando la sua tesi di dottorato ad Augusta. Il giovane Bergoglio era rimasto folgorato da un dipinto, esattamente un ex voto: Maria che scioglie i nodi (Virgen Maria Knotenlöserin), realizzato a olio su tela da Johann Georg Melchior Schmidtner, e custodito nella chiesa di St. Peter am Perlach. Nel quadro viene rappresentata la Madonna con al lato destro "un angelo che le porge un filo pieno di nodi intrecciati e al lato sinistro un altro angelo che raccoglie il filo libero dai nodi che Maria ha sciolto".