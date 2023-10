Don Basilio saluta San Paolo. In parrocchia Devis e Alessio

Il grande don Basilio Marchei saluta la parrocchia di San Paolo al suo posto arrivano don Devis Bertuzzi e don Alessio Caucci. Sabato 4 novembre, alle 19, verrà celebrata la messa dal vescovo Gianpiero Palmieri, mentre domenica 5, alle 11, sarà concelebrata da don Devis, don Alessio e don Basilio, e successivamente ci saranno il saluto e il pranzo all’oratorio. Don Basilio è nato a Maltignano il 28 gennaio del 1938 ed è stato ordinato sacerdote il 29 giugno del 1961. Un prete determinato e tenace che ha manifestato sempre la sua indole di costruttore, aggregando comunità, e recuperando anche edifici e chiese. Un lavoro che non è stato sempre semplice.

Don Basilio, un lungo percorso quello trascorso a Pagliare?

"Ho passato qui 25 anni, all’inizio erano circa 3.500 persone, poi pian piano il paese è cresciuto, ha raggiunto 7mila abitanti. Ogni giorno a Pagliare c’è chi arriva, chi parte".

Qual è stato il momento più bello e quello più difficile?

"Difficile è stato l’inizio, poi la situazione è cambiata, siamo cresciuti insieme. Vedere una realtà che diventa comunità è bellissimo, sono stati anni molto impegnativi. La parrocchia è sempre stata aperta e ha collaborato con le realtà del territorio. Il momento più bello è stato quando siamo riusciti ad aggregare e avvicinare ai malati i giovani. L’Unitalsi è stata una lunga avventura durata 44 anni consecutivi. Pellegrinaggi a Loreto e treni a Lourdes, ricevendo anche il riconoscimento di cappellano della grotta".

Don Basilio, lei ha tanta grinta, fede, molti sostengono che oltre a costruire chiese ha costruito la comunità?

"Abbiamo sempre lavorato tutti insieme, abbiamo recuperato anime e anche strutture. La nostra parrocchia ha tanti spazi, abbiamo ristrutturato anche la chiesa di Sant’Antonio che è uno splendido esempio architettonico, grazie alla buona volontà dei parrocchiani, ognuno ha dato il suo contributo e la sua opera".

Cosa farà adesso don Basilio?

"Rimarrò a vivere a Pagliare, nel frattempo mi hanno dato l’incarico di cappellano del carcere del Marino".

Un impegno sicuramente non facile, ma che non spaventa un sacerdote forte e determinato come don Basilio.

Maria Grazia Lappa