Teatro e danza, insieme, per un musical dalle grandi emozioni. Si tratta dello spettacolo intitolato ‘Don Bosco, l’operaio di Dio’, che andrà in scena questa sera alle 21 a Pagliare, nella sala parrocchiale ‘Don Paolo Rossi’, ovvero l’ex cinema di piazza Kennedy. La rappresentazione vedrà coinvolti gli attori dell’associazione teatrale ‘Nuovo Sipario Aperto’ e il corpo di ballo del ‘Centro Musa.ti’. È ancora possibile acquistare gli ultimi biglietti, al prezzo di otto euro, direttamente in teatro. Questi gli allievi del ‘Centro Musa.ti’ che si esibiranno, guidati dall’insegnante Anita Musati: Valeria Noci, Giorgia Patacca, Ludovica Vagni, Ovelia Ibrahim, Alberto Cicconi, Diego Silvestri, Andrei Timircan, Rossella Ledda, Aurora Piccioni, Elisa Narcisi, Maria Vittoria Decembrini e Clarissa Di Girolami.