Don Chisciotte rivive con Blow Up. Protagonista il maestro Di Bonaventura

La rassegna teatrale promossa da Blow Up offre un triplo appuntamento (domani ore 21,30 e domenica in doppia replica pomeridiana, ore 17,30 e serale 21,30). Il maestro Vincenzo Di Bonaventura ripropone un cavallo di battaglia del suo repertorio, una eccezionale rivisitazione del Don Chisciotte della Mancia: la vicenda del cavaliere dalla triste figura si trasferisce dalla pagina di Cervantes per incarnarsi nell’interpretazione ’duplice’ dell’attore solista, che dà corpo e voce – anzi, ’voci’ - sia al romantico hidalgo in perenne lotta contro avversari invisibili e sia al pragmatico scudiero Sancho Panza, a cui è riservata la parlata tipica del dialetto abruzzese-rosetano, in omaggio alle origini di Vincenzo Di Bonaventura. Uno spettacolo esilarante, frenetico, energico, commovente: un altalenarsi continuo, ironico e paradossale tra la sfrenata e pura fantasia di don Chisciotte e il crudo realismo del verace Sancho. Ingresso libero.