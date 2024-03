Don Gian Luca: "Baby gang? Questi ragazzi sono troppo soli"

Gli articoli sulle bravate della baby gang pubblicati dal nostro giornale ed evidenziati dal giornale on line ’Grottammare’ hanno dato origine a decine e decine di commenti, semplici cittadini, ma anche personaggi del mondo politico e religioso. Il parroco don Gian Luca Rosati fa una disamina del problema e una raccomandazione. "Ci vorrebbe maggiore compagnia: come parroco, vedo ragazzi che trascorrono troppo tempo da soli, senza alcuna compagnia da parte di genitori, nonni, educatori giovani o adulti. Vedo bambini piccoli che nel passeggino giocano con lo smartphone perché così stanno buoni. Vedo ragazzi che ingenuamente vanno in giro con pistole ad aria compressa pensando che si possono tranquillamente esibire senza alcun pericolo. Vedo ragazzi avvicinati da ragazzi un po’ più grandi che li coinvolgono nelle loro bravate. E raramente vedo qualche adulto che li richiama facendogli notare l’errore. Sono ragazzi che se gli offri una merenda in oratorio si mettono pure a piangere perché non se l’aspettano e ti ringraziano all’infinito per un pezzetto di crostata. Bisogna fargli compagnia ai figli e ai nipoti, altrimenti il vuoto viene riempito dagli smatphone e bambini e ragazzi si trovano "rapiti e ’sequestrati’ da azioni violente. Ci vuole compagnia a scuola".