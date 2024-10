Donano un assegno da 700 euro alla Ail contro la leucemia

Ieri mattina nella sede della Confcommercio di San Benedetto, l’Associazione grottammarese ’Lido degli Aranci’ ha consegnato un assegno di 700 euro alla sezione locale dell’Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma di Ascoli . La donazione deriva dagli incassi dello spettacolo ’Una rotonda sul mare’, andato in scena all’inizio dell’anno, un evento che ogni anno celebra il ’Grottammarese dell’anno’ e raccoglie fondi per cause solidali. Giuliano Agostini, presidente dell’Ail di Ascoli, ha ringraziato l’associazione, sottolineando l’importanza del gesto e della collaborazione: "Insieme facciamo molto per la ricerca e l’assistenza ai malati". Alessandro Scarioni, coordinatore di Confcommercio, ha elogiato l’iniziativa, mentre Fausto Calabresi, presidente della Confcommercio, ha evidenziato il valore di eventi simili, soprattutto in vista del Natale. Alessandro Ciarrocchi, presidente della Lido degli Aranci, ha espresso orgoglio per i 26 anni di sostegno all’AIL attraverso l’evento, lodando il lavoro di Tullio Luciani e Valter Assenti. Luciani ha definito il premio ’Grottammarese dell’anno’ il fiore all’occhiello delle manifestazioni locali, con ospiti di rilievo. Rosina Bruni, segretaria dell’associazione, ha ribadito l’importanza della collaborazione con l’AIL, auspicando che duri ancora a lungo. E’ stato inoltre annunciato che l’11 gennaio 2025 si terrà la prossima edizione del premio, una iniziativa che, da anni, crea un forte legame tra cultura, solidarietà e comunità.