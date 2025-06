’Donare per aiutare’:. Avis protagonista insieme agli studenti

A Castel di Lama è terminato il progetto ’Donare per aiutare, insieme per la vita’, frutto della collaborazione tra l’Avis comunale e l’Isc Castel di Lama 1. L’iniziativa ha coinvolto le classi terze della scuola media ‘Enrico Mattei’ ed ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sui valori del dono, della solidarietà e dell’aiuto reciproco. Il progetto ha spinto i ragazzi a riflettere sul significato del dono e a sviluppare creatività e lavoro di squadra. Gli studenti hanno realizzato progetti multimediali originali per comunicare messaggi importanti. La conclusione si è svolta nel teatro della scuola media ‘Mattei’ per l’occasione sono stati proiettati i progetti ed è stato premiato il video della terza A. Un ringraziamento speciale va ai volontari dell’Avis di Castel di Lama e alle insegnanti dell’ISC Castel di Lama 1 per il loro supporto. Un grande ‘in bocca al lupo’ a tutti i ragazzi. "Questo progetto – hanno detto i rappresentanti dell’Avis – è un investimento nel futuro".