Donata al Comune un’opera dell’artista. Giuseppe Marinucci

Donata al Comune di Monteprandone, un’opera dell’artista ascolano Giuseppe Marinucci (1925 – 1981). Il Sindaco Sergio Loggi, insieme con il vicesindaco Daniela Morelli e l’assessore al patrimonio Christian Ficcadenti, l’ha ricevuta da Giacomo Marinucci, figlio del compianto artista, prematuramente scomparso il 17 ottobre di quarantadue anni fa a soli cinquantasei anni in un incidente stradale, che, su impulso dell’associazione Alchimie d’Arte, ha voluto farne dono alla comunità monteprandonese. La scultura è un crocefisso in terracotta realizzato nel 1968 delle dimensioni di 176x40 cm. Come tutte le opere di Marinucci anche questa si distingue per la sua originalità, per le forme sinuose create dalla poliedrica arte del maestro e per la patinatura su terracotta. Dopo la benedizione dell’opera e dei presenti, impartita da don Vincent Ifeme, è intervenuto il Sindaco Sergio Loggi: "Siamo onorati di ospitare un’opera di Marinucci nel nostro territorio figlio della terra picena. Marinucci è stato artista straordinario, interprete del Novecento italiano, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo". L’opera si trova nel Museo dei Codici di San Giacomo.