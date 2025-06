Donatella Di Cesare in piazza Kursaal per ’Non a voce sola’

Nell’ambito del percorso culturale di ‘Non a voce sola’, la rassegna che da sedici edizioni attraversa il territorio con eventi dedicati alla poesia, filosofia, arte, musica e narrativa, mercoledì prossimo, alle ore 21.15, piazza Kursaal a Grottammare ospiterà Donatella Di Cesare, filosofa e docente alla Sapienza di Roma, per un incontro dal titolo La democrazia senza popolo. Si tratta del terzo appuntamento della rassegna, il cui tema portante è Viriditas. L’intervento di Di Cesare offrirà una lettura critica della democrazia contemporanea, interrogandosi su come le strutture di potere possano oggi marginalizzare o escludere la partecipazione popolare. Il suo pensiero si concentra sulla crescente distanza tra cittadini e istituzioni. Nel corso della sua carriera, Di Cesare ha affrontato temi complessi e attuali, dal nesso tra tempo e linguaggio alla questione dell’alterità, fino alla riflessione sulle responsabilità della filosofia di fronte alla Shoah. Non a voce sola continua così il suo viaggio attraverso la metamorfosi del pensiero e dei linguaggi, ribadendo l’urgenza di un cambiamento che parta dal dialogo e dalla consapevolezza critica. L’ingresso all’evento è gratuito.