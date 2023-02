Donati alla biblioteca comunale tre volumi scritti da Italo D’Angelo sulla storia della medicina

Un ascolano illustre, Italo D’Angelo, originario di Venarotta, ha voluto condividere con la comunità i suoi studi di storia della medicina inerenti un grande medico marchigiano vissuto nella Roma del Seicento, Diacinto Cestoni (1637-1718). Tre volumi scritti dal ricercatore sono stati infatti donati alla biblioteca comunale ‘Giulio Gabrielli’ e consegnati al direttore dei musei civici, Stefano Papetti, che ha ringraziato i nipoti che, per conto del professore ormai anziano, li hanno portati al palazzo comunale. Primario di dermatologia all’ospedale regionale di Ancona dal 1983, il professor D’Angelo ha introdotto l’insegnamento ufficiale di storia della medicina all’università Politecnica delle Marche, contribuendo con le sue ricerche alla conoscenza di varie personalità che nei secoli passati si sono fatte luce nel contesto medico internazionale. Proprio nella biblioteca comunale, a partire da febbraio, è ripreso il programma di iniziative per la promozione della lettura. Ogni lunedì, alle 16.30, nella sala ragazzi, si terranno delle letture rivolte alla fascia di età 6-12 anni, seguite da laboratori creativi. In collaborazione con ‘Nati per leggere’, invece, per i più piccoli, sono previsti appuntamenti il giovedì, sempre alle 16.30. Per le scuole di primo e secondo grado sarà invece possibile visitare la biblioteca. Tutte le iniziative sono accessibili con prenotazione obbligatoria ai numeri 0736298851298852, o inviando una e-mail all’indirizzo [email protected]

l. c.