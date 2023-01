Donati alla Caritas generi alimentari per i più poveri

Un aiuto concreto alle persone in difficoltà. E’ stata una rappresentanza del Lions Club Fermo-Porto San Giorgio formata dal presidente Dante Vecchiola, dal consigliere Manfredo Testella unitamente al presidente di zona A per la quarta Circoscrizione Valerio Vagnozzi, a consegnare alla Caritas diocesana una importante quantità di generi alimentari per sostenere l’attività quotidiana degli operatori, a sostegno di chi non ce la fa. Nel consegnare gli alimenti, concordati con i responsabili della Caritas, il presidente Dante Vecchiola ha voluto ringraziare i vertici e gli operatori tutti della Caritas di Fermo che quotidianamente incrociano le urgenze di chi è in difficoltà: "Il nostro vuole essere un aiuto ai soggetti più deboli e un riconoscimento a chi ogni giorno mette testa e braccia per riuscire in un’impresa che li unisce ai più fragili", ha sottolineato Vecchiola nel ribadire la vicinanza del Club Lions ai volontari della Caritas territoriale e alla sua operatività. La direttrice della Caritas Diocesana, Barbara Moschettoni ha espresso gratitudine al Lions club di Fermo Porto San Giorgio per la vicinanza e la donazione di beni di prima necessità quali olio di oliva e tonno: "Questa donazione è molto importante perché è un gesto che sottolinea l’attenzione alle tante famiglie in difficoltà, che rafforza la collaborazione in rete tra enti del Terzo settore e la società civile per il bene comune.