Donati e Illuminati incontrano i soci nella sala convegni

Il presidente e il direttore generale della Banca del Piceno, Sandro Donati e Gabriele Illuminati, incontreranno i soci nella sala convegni della filiale di Centobuchi e nella sede di Acquaviva Picena rispettivamente: oggi alle 18 e domani alle 10. L’incontro è finalizzato a informarli sull’andamento delle attività, sulle prospettive di crescita e di sviluppo dell’Istituto di credito e sul numero dei soci che, aumentati nel 2024, sono attualmente oltre 6.100.

Nello specifico, come riportato nel bilancio approvato dall’Assemblea dei soci nel 2024, il numero degli stessi è pari a 680 (11.20%) nel Comune di Monteprandone, 145 (2,39%) in quello di Monsampolo del Tronto, 351 (5,78%) ad Acquaviva Picena e 110 (1,81%) ad Offida. I vertici della Banca del Piceno auspicano una grande partecipazione da parte dei soci dei Comuni in questione in modo da ascoltare e accogliere le idee e le proposte di ogni singolo iscritto.

"La nostra è una Banca di Comunità fondata sul contatto con la base sociale – ha dichiarato il presidente della Banca del Piceno Sandro Donati – e come Credito Cooperativo siamo sempre a servizio del territorio, aperti al dibattito e allo scambio di opinioni con i nostri soci".