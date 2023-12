Donato dai vigili di Caserta a Montemonaco. Oggi il presepe è esposto al museo Vescovile

Il presepe di San Gregorio Armeno, che i vigili del fuoco di Caserta due anni fa donarono al Museo Sistino di Montemonaco, quest’anno è esposto nel Museo Vescovile di Ripatransone, con ingresso da corso Vittorio Emanuele. La struttura è stata ampliata ed allestita, senza toccare il nucleo centrale della rappresentazione originaria, dai ragazzi della terza classe della locale scuola media. Una storia singolare, come racconta da direttrice dei Musei Sistini Paola Di Girolami, nata durante il terremoto del 2016. Dopo anni i vigili del fuoco che operarono nelle località terremotate del Piceno, sono tornati ed hanno portato in dono un bellissimo presepe realizzato a San Gregorio Armeno. La direttrice dei Musei Sistini, dopo due anni di esposizione a Montemonaco, ha pensato di far girare l’opera nei centri del territorio per dare maggiore visibilità al significato del gesto. Quest’anno tocca a Ripatransone.