Donatori, c’è il caso parcheggi

Donatori di sangue sul piede di guerra per la questione dei parcheggi. Il buono da 90 minuti non è sempre sufficiente e quando quella soglia viene superata è richiesto loro il pagamento dell’ora successiva. Un problema che si trascina da un anno e mezzo circa e che Gianfranco Fioravanti, vigili del fuoco e donatore Avis, ieri mattina ha ’denunciato’ con forza, mettendo nero su bianco davanti al dipendente di servizio all’Urp del Madonna del Soccorso. Procediamo per ordine. Al donatore sono riconosciuti due buoni, uno per la colazione al bar dell’ospedale dopo la donazione e uno per il parcheggio valevole 90 minuti. Accade che in diversi casi quel tempo non è sufficiente, perché il donatore deve svolgere prima una serie di accertamenti e autocertificazioni, poi deve rispettare la normale prassi di recupero dei parametri della circolazione sanguigna, quindi deve fare colazione per poi andare a riprendere la macchina. Il tempo non basta quando il donatore deve sottoposi a plasmaferesi, che dura mediamente 45 minuti ai quali aggiungere le pratiche pre donazione e quelle post donazione e ieri, il Fioravanti ha fatto esplodere il malcontento che serpeggiava da tempo. "Non è per i 70 centesimi di pagamento di un’ora di parcheggio – ha affermato Gianfranco Fioravanti – ma per una questione di principio. Ieri per fare tutto ho impiegato 102 minuti, 12 in più di quanto disponevo con il buono, così l’addetto alla cassa del parcheggio mi ha chiesto il pagamento di un’intera ora. E’ un problema che in diversi hanno sollevato, che la stessa Avis ha più volte segnalato, ma che la direzione dell’Ast non ha ancora affrontato. E’ illogico che, per qualche minuto di ritardo, si debba pagare per un’ora intera".

Marcello Iezzi