Oltre 7.300 donazioni di sangue: “Indice tra i più alti della regione Marche”

San Benedetto del Tronto, 8 dicembre 2024 – L’ultima rilevazione annuale disponibile relativa al Centro Trasfusionale di San Benedetto del Tronto parla di circa 7.300 donazioni, un dato che testimonia la generosità e l’impegno dei cittadini della provincia di Ascoli Piceno. A fornire questa importante informazione è il dottor Antonio Canzian, direttore del servizio del centro trasfusionale dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno, che sottolinea come questo risultato sia il frutto di un sistema trasfusionale efficiente e ben organizzato. L’importanza di questo dato si amplifica considerando che l’intera rete trasfusionale della provincia di Ascoli, che include i centri di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e le sedi di raccolta di Pagliare del Tronto, Montefiore dell’Aso e Cupra Marittima, ha raggiunto un numero di donazioni estremamente significativo rispetto alla popolazione locale.

Il dottor Antonio Canzian, direttore del servizio del centro trasfusionale dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno

"Si tratta di un indice di donazione tra i più alti dell’intera regione Marche e siamo fieri di questa situazione", afferma Canzian, evidenziando il valore di questo traguardo in termini di solidarietà e sostegno alla sanità pubblica. Uno dei fattori determinanti di questo successo è la stretta collaborazione con le Avis e, per quanto riguarda il Centro Trasfusionale che si trova al Madonna del Soccorso, dall’Avis locale presieduta da Marco Lorenzetti. Avis che vengono descritte dal direttore come "la pietra miliare del sistema trasfusionale". Canzian ha spiegato: "Il sistema si regge su due pilastri fondamentali: uno è senza dubbio l’Avis, e l’altro sono gli operatori dei centri trasfusionali. Se uno di questi pilastri dovesse mostrare segni di cedimento, allora sarebbe l’intero sistema a non funzionare più, e questo fa capire quanto siano fondamentali". Le sue parole sottolineano non solo il valore delle donazioni, ma anche l’importanza di mantenere alta la motivazione e il supporto verso un sistema sanitario che affronta sfide significative. In un momento storico in cui il settore sanitario vive difficoltà crescenti, il risultato raggiunto dai centri trasfusionali della provincia di Ascoli rappresenta un esempio di efficienza e operosità. Conclude Canzian: "Desidero ringraziare tutti i donatori. Questa è forse la realtà più efficiente e operosa a livello regionale". Parole che esprimono non solo gratitudine ma anche orgoglio per un risultato che rappresenta un traguardo importante per la comunità e un modello virtuoso per l’intera regione Marche.

e. l.