Doni speciali per i bimbi

Doppio gesto di generosità, in occasione del Natale, da parte del 235° Reggimento Rav Piceno, i cui rappresentanti hanno donato giocattoli ai bambini ascolani bisognosi.

Con l’arrivo delle festività natalizie, come da tradizione, alcuni militari in servizio presso la caserma ‘Emidio Clementi’ di Ascoli, in rappresentanza di tutto il personale del 235° Reggimento addestramento volontari Piceno, con la collaborazione del personale sanitario, hanno consegnato dei giocattoli in dono al reparto di Pediatria dell’ospedale ‘Mazzoni’.

L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di offrire un momento di gioia ai piccoli pazienti che, durante i giorni di festa, saranno ricoverati presso la struttura ospedaliera ascolana.

Inoltre, il personale del 235° Rav Piceno è stato protagonista di un altro bel gesto. Alcuni soldati hanno donato dei giochi all’Emporio della Caritas, gestito dal Polo di accoglienza e solidarietà di Ascoli, per regalare un sorriso ai bambini delle famiglie più bisognose.

Il presidente del Pas, Pino Felicetti, ha ringraziato il Reggimento per la sensibilità dimostrata, formulando i migliori auguri per le festività.

Il 235º Reggimento addestramento volontari ‘Piceno’ (235º Rav ‘Piceno’) dell’Esercito Italiano ha sede presso la caserma ‘Clementi’ di Ascoli Piceno ed è dipendente dal Raggruppamento unità addestrative.

Nel secondo conflitto mondiale, venne formato il Gruppo di combattimento Piceno, attivo al fianco degli Alleati nella guerra di liberazione. Sciolto nel 1946, riprese vita 20 anni dopo, come 235º Battaglione fanteria Piceno, poi evoluto nell’attuale Reggimento.

L’auspicio è che i gesti di altruismo e solidarietà, come quelli compiuti dal 235° Rav Piceno, si moltiplichino sempre maggiormente nella società odierna.

Giuliano Centinaro