"Donna accasciata sul volante" Arriva il 118, era solo una giacca

Soccorso da codice rosso per una donna che, probabilmente svenuta, era con il capo riverso sul volante dell’auto in sosta lungo la strada nei pressi della clinica "Villa Anna". Immediatamente è partito l’equipaggio della Potes -118, con il medico pronto ad eseguire un’eventuale rianimazione, ma quando sono arrivati sul posto, a sirena spiegata, hanno scoperto che non c’era alcuna donna colta da malore, accasciata sul volante. Era solo una giacca da donna appesa sullo schienale del sedile di guida. Evidentemente la conducente dell’auto aveva alzato lo schienale per scendere la persona che si trovava sul sedile posteriore e quella giacca appoggiata in quel modo, aveva dato l’impressione che fosse una persona accasciata sul volante. A dare l’allarme era stata una donna di passaggio, alla guida della sua auto, che non si era fermata per osservare esattamente cosa stesse accadendo. Ha guardato, si è fatta un’idea (sbagliata) ed ha dato l’allarme al 118 col telefonino. Quando dalla centrale l’hanno invitata a dare maggiori spiegazioni, per attivare il soccorso in modo più mirato possibile, la donna ha risposto che era già lontana dal luogo, ma che era certa d’aver visto la conducente della vettura in sosta con il capo chino sul volante.