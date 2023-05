Donna aggredita dietro al Palacongressi

Misteriosa aggressione a una donna di nazionalità polacca, domiciliata in riviera, I.E.Z. di 38 anni, trovata nel primo pomeriggio di ieri in via Scarlatti, nella zona retrostante il Palacongressi di San Benedetto. Aveva profonde ferite alla testa, escoriazioni alle mani e alle gambe. Testimoni, che hanno dato l’allarme, affermano di averla vista uscire da sotto il cavalcavia della rampa d’accesso della Sopraelevata Ascoli-Mare. La poveretta è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di San Benedetto, dove versa in prognosi riservata per i danni subiti alla testa, ma non è in pericolo di vita. Sul caso stanno svolgendo accertamenti i carabinieri della compagnia di San Benedetto che sono alla ricerca dell’aggressore. Secondo le ultime informazioni trapelate in serata, non sarebbe la prima volta che la donna polacca rimane vittima di percosse. Gli investigatori dei militari dell’arma si starebbero muovendo in ambienti malavitosi del territorio, senza escludere il mondo della prostituzione, ma per ora è solo un’ipotesi.