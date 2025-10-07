’Donna con te’. Ecco lo sportello dei centri antiviolenza

Offida arriva un nuovo presidio a sostegno delle donne: ieri, è stato inaugurato lo sportello dei centri antiviolenza della provincia di Ascoli ‘Donna con Te’, gestito dalla cooperativa sociale On the Road. Il servizio sarà operativo dal 17 ottobre in via Giovanni Vannicola 5, ogni venerdì dalle 10 alle 12, e potrà essere contattato allo 0736 880394. Si tratta di un’iniziativa che consolida il percorso che On the Road porta avanti da oltre 15 anni nel contrasto alla violenza di genere, con l’obiettivo di creare spazi sicuri di ascolto e orientamento per le donne che vogliono intraprendere un cammino di fuoriuscita dalla violenza. All’interno dello sportello sarà possibile usufruire di colloqui di accoglienza, consulenze legali, sostegno psicologico e orientamento ai servizi socio-sanitari locali, il tutto garantendo riservatezza e rispetto dei tempi e dei bisogni individuali. Laura Gaspari, responsabile dell’Area violenza di genere della cooperativa On the Road, ha spiegato: "Il Centro Antiviolenza è uno spazio sicuro e protetto dove le donne possono trovare ascolto, supporto e affiancamento nel percorso di uscita dalla violenza. È fondamentale creare quanti più punti di accesso nel territorio così che si creino le migliori condizioni affinché le donne possano chiedere aiuto. On the Road vuole essere accanto alle donne e in questo percorso è importante coinvolgere e responsabilizzare le istituzioni. Ringraziamo quindi il comune di Offida e tutti i comuni che stanno dando disponibilità nel potenziare il centro antiviolenza Donna con Te, così che la nostra azione possa diventare più capillare e permettere a sempre più donne di prendere consapevolezza dei proprio diritti". Anche il consigliere alle Pari Opportunità, Simona Fioravanti, ha sottolineato l’importanza di questa nuova apertura: "Il mio personale auspicio è che ci sia sempre di più collaborazione con tutte le associazioni che operano sul territorio e che questo sportello ad Offida sia un modo per far sapere anche alle donne dell’entroterra e dei piccoli Comuni limitrofi che esiste questa possibilità".

Maria Grazia Lappa