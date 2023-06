Donna finisce al Pronto Soccorso: "È stato mio marito"

Ancora un episodio di violenza ai danni delle donne, come se non bastassero quelli che purtroppo proprio le cronache attuali hanno portato in evidenza nella loro luttuosa drammaticità. Anche Ascoli è sta teatro di una situazione di sopraffazione di un uomo nei confronti di una donna, per fortuna dalle conseguenze non irreversibili. Il questore Massimo Modeo ha emesso ieri mattina la misura di prevenzione dell’ammonimento del questore, ai sensi dell’art. 8 d. Lgs. 112009 convertito in legge 382009, nei confronti di un 42enne ascolano, resosi responsabile di episodi di violenza nei confronti della moglie. I fatti risalgono alla sera del 8 giugno. Alle ore 23 circa una donna si è recata al pronto soccorso per ricorrere alle cure dei sanitari per percosse e trauma cranico. La donna ha riferito agli agenti che l’avevano nel frattempo raggiunta, di essere stata oggetto di percosse da parte del coniuge e che negli ultimi tre mesi tali episodi si erano ripetuti con una frequenza crescente. Pertanto Modeo ha emesso il provvedimento per tutelare la vittima da possibili futuri analoghi episodi. L’ammonizione del questore è un primo passo che si spera convinca quest’uomo a desistere dall’accanirsi contro la moglie, ma ai primi ulteriori segnali in senso opposto l’auspicio è che si intervenga tempestivamente e con fermezza a tutela della donna.

p. erc.