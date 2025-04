Donna invalida truffata, pensava di fare del bene

Mentre arrivano segnalazioni per una nuova truffa on line che avverte l’arrivo di rimborsi per importi versati in eccesso al Servizio Sanitario Nazionale, si apprende la notizia di una truffa di 10mila euro ai danni di una donna invalida di 65 anni residente a San Benedetto. I malviventi avevano agganciato la donna telefonicamente, all’apparecchio di casa, convincendola, con parole particolarmente efficaci, a versare somme di denaro, tramite bonifici bancari, su una Postepay per finalità di beneficienza. La donna credendo di fare un’opera di bene, sollecitata costantemente dai truffatori, nel giro di 4 mesi ha finito per versare 10 mila euro, fino a quando ha scoperto di essere stata raggirata.

Ora del caso si stanno occupando i carabinieri della compagnia di San Benedetto, ma non sarà facile risalire ai delinquenti poiché la Postepay, ovviamente, è intestata a persona cosiddetta ‘testa di legno’. Essendo invalida, la donna si è dimostrata molto sensibile verso l’argomento ed ha impiegato del tempo per capire di essere al centro di una truffa rilevante.

Nel contempo le forze dell’ordine lanciano un altro allarme, quello del finto rimborso. La truffa arriva via e-mail, in cui viene detto che c’è un rimborso che deve essere richiesto al più presto poiché trascorso un certo periodo di tempo si perde il diritto alla restituzione dell’importo.

"Per consentirci di elaborare correttamente il rimborso – scrivono i truffatori – ti chiediamo di fornire i dati necessari. Questo ci permetterà di trasferire la somma direttamente sul tuo conto bancario in modo sicuro e rapido". Talmente sicuro e rapido che il malcapitato si vede alleggerire il conto in men che non si dica. Quindi la raccomandazione è di non fornire a nessuno le coordinate bancarie del proprio conto in banca.

Marcello Iezzi