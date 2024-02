Donna investita sulle strisce

Ennesimo investimento di pedone sulle strisce zebrate nell’abitato di San Benedetto, questa volta nella zona nord, all’incrocio fra via Marsala e via D’Annunzio, la strada che dalla statale Adriatica conduce alla rotatoria Ballarin. Vi è rimasta coinvolta una donna F. D’I. di 67 anni che era in compagnia del marito. Il conducente di una Honda non si è accorto della donna che stava attraversando la carreggiata e l’ha urtata facendola cadere. Subito sono stati avvertiti i soccorsi e sul posto è arrivato un equipaggio della Potes-118 che ha stabilizzato la paziente in ambulanza e poi l’ha trasportata al pronto soccorso in codice giallo. Dai primi accertamenti potrebbe aver subito contusioni agli arti inferiori e alla schiena. Per i rilievi tecnici del sinistro è intervenuta una pattuglia della polizia locale che si è occupata anche della viabilità, trattandosi di un incrocio piuttosto frequentato.