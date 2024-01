Donna investita vicino al sottopasso: soccorsa in eliambulanza

Si è corso un grande rischio nella mattina di ieri in via Mare e Porto d’Ascoli, dove una donna di 70 anni, R. P. è stata investita da un automobilista. E’ avvenuto poco dopo il sottopasso ferroviario lato est, di fronte alla tabaccheria, dove ci sono le strisce pedonali. La donna, ex infermiera, stava attraversando la carreggiata sul passaggio pedonale portando a mano la sua bicicletta, quando è stata travolta da una Fiat 126 condotta da un pensionato. Immediata è stata la richiesta di soccorso da parte dei presenti e sul posto è arrivato un equipaggio della potes-118. I sanitari hanno stabilizzato la paziente, che accusava diversi dolori, con la sospetta frattura del bacino, per cui la centrale operativa di Ascoli ha attivato l’Eliambulanza che è atterrata nella piazzola di via Sgattoni dov’è avvenuto il rendez vous con l’ambulanza che trasportava la donna. Per i rilievi tecnici del sinistro è intervenuta una pattuglia della polizia locale. La paziente è rimasta sempre lucida e non corre pericolo di vita. Non è la prima volta che in via Mare accadono simili incidenti, ciclisti e pedoni investiti da automobilisti.