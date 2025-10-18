Donna morta folgorata. Appello per il caso Castignano. Parzialmente rivista la sentenza

Anche la Corte d’Appello di Ancona si è occupata del caso della donna morta folgorata alla vigilia dell’edizione del 2015 di Templaria a Castignano. In primo grado il tribunale di Ascoli aveva assolto per intervenuta prescrizione tre persone imputate, a vario titolo, di omicidio colposo per il decesso di Carla Benigni, la donna Castignano, morta folgorata il 14 agosto 2015. L’accusa aveva chiesto la condanna di tutti gli imputati: a sette mesi per Nemis Alesi, la proprietaria dell’immobile a Castignano dove è avvenuta la tragedia, a 10 mesi per Roberto Rossetti, titolare dell’impresa che aveva fatto lavori sull’immobile e a 8 mesi per il direttore dei lavori, l’ingegner Rolando Mariani. Sono difesi rispettivamente dagli avvocati Enrico Pompei, Giuseppe Falciani e Mauro Gionni. Contro questa sentenza ha presentato ricorso la Procura di Ascoli ed ora è arrivata anche la sentenza di secondo grado con i giudici della Corte d’Appello che hanno parzialmente riformato la sentenza di primo grado del 23 marzo 2024: sono stati assolti Nemis Alesi, Roberto Rossetti e Rolando Mariani "per non aver commesso il fatto".

Quindi, se in primo grado l’assoluzione è stata motivata con la lunga durata del processo, stavolta gli imputati sono stati assolti nel merito e quindi del tutto scagionati rispetto alle accuse mosse contro di loro dalla magistratura, a seguito delle indagini dei carabinieri. Nel leggere la sentenza assolutoria il presidente della sezione penale della Corte d’Appello di Ancona, il giudice Lorenzo Falco, ha richiamato l’articolo 129 del codice di procedura penale, che di rado viene applicato ed ha un significato molto importante. "Assolvere con prescrizione ex art 129 si fa solo se l’innocenza è macroscopicamente evidente" commenta l’avvocato Mauro Gionni, componente del collegio di difesa insieme ai colleghi Giuseppe Falciani e Silvia Paoletti. "Va addirittura oltre l’articolo 530 cpp, attestando che è così evidente che i nostri assistiti non avevano commesso alcun reato, tanto da imporre la loro assoluzione anche in presenza della prescrizione che, per altro, in primo grado era stata stabilita non ritenendo l’accaduto un infortunio sul lavoro" aggiunge il penalista ascolano. La morte di Carla Benigni resta dunque senza responsabili. L’autopsia fece emergere segni su corpo riconducibili ad una folgorazione probabilmente causata da un filo elettrico su un pluviale.

Peppe Ercoli