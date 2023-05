Donna morta folgorata Le mosse della difesa

Il pluviale dove si presume ci sia stato il contatto non è stato montato dalla ditta di uno degli imputati. E’ quanto emerso nel corso dell’ultima udienza del processo riguardante la morte di Carla Benigni, la donna di Castignano folgorata il 14 agosto 2015, alla vigilia dell’inizio di Templaria. Imputati sono la proprietaria della palazzina a Castignano dove è avvenuta la tragedia, il titolare dell’impresa che aveva fatto lavori sull’immobile e il direttore dei lavori stessi. Sono difesi rispettivamente dagli avvocati Enrico Pompei, Giuseppe Falciani e Mauro Gionni. Sono tutti accusati, a vario titolo, di omicidio colposo. Sono parte civile i familiari della donna deceduta, assistiti dagli avvocati Romina De Angelis e Mauro Pellegrini. Davanti al giudice Matteo Di Battista sono sfilati diversi testimoni. Complessivamente è emerso che gli operai non hanno mai movimentato i fili e la scatola di derivazione; c’era un’altra ditta che lavorava sulla proprietà limitrofa dopo che la ditta imputata era andata via. Il muro dove erano appoggiati i tubi innocenti era di proprietà comunale e non della signora imputata; tutti i fili elettrici sono stati lasciati regolarmente inguainati. Fu l’autopsia effettuata dal medico legale Pietro Alessandrini a far emergere che la morte della sfortunata donna non era dovuta ad un malore o all’impatto col terreno dopo la caduta dalla scala dove era salita per allestire addobbi in vista di Templaria.

E’ stato poi appurato che c’era stata una dispersione anomala di energia elettrica su tutti i discendenti e che uno di questi potrebbe aver rilasciato la corrente a 220v che ha ucciso Carla Benigni. Un consulente ha rappresentato l’incompatibilità dei luoghi con la dinamica del sinistro, spiegando che i tubi innocenti non costituiscono impalcatura per cui non serviva lo scarico a terra, anche perché il cantiere era stato riconsegnato. Inoltre è emerso che i tubi innocenti sono stati lasciati in loco su richiesta del comune.

Nella precedente udienza aveva testimoniato il tecnico che generalmente curava l’illuminazione per Templaria, che quell’anno non fu però posta a causa dell’accaduto. Ha aggiunto anche che erano regolari i "percorsi" che sono stati fatti il giorno 16, ma solamente quelli interessati e non erano in quella zona. Il processo è ormai alle battute finali e la sentenza è attesa in autunno.