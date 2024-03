Donna morta folgorata. Scatta la prescrizione, tutti assolti i tre imputati

Assolti per intervenuta prescrizione. Questa la sentenza emessa ieri dal giudice del tribunale di Ascoli a carico di tre persone imputate, a vario titolo, di omicidio colposo per il decesso di Carla Benigni, la donna Castignano, morta folgorata il 14 agosto 2015, alla vigilia di Templaria. Nella precedente udienza la pubblica accusa aveva chiesto la condanna di tutti gli imputati: a sette mesi per Nemis Alesi, la proprietaria dell’immobile a Castignano dove è avvenuta la tragedia, a 10 mesi per Roberto Rossetti, titolare dell’impresa che aveva fatto lavori sull’immobile e a 8 mesi per il direttore dei lavori, l’ingegner Rolando Mariani. Sono difesi rispettivamente dagli avvocati Enrico Pompei, Giuseppe Falciani e Mauro Gionni. Il giudice Di Battista ha rimosso l’aggravante riguardante l’esistenza di un cantiere (comunque non contestata alla proprietaria), ed è conseguentemente decaduta l’ipotesi di violazione delle norme antiinfortunistiche per gli altri due imputati. Alla luce di ciò ha dichiarato prescritto il reato. Una sentenza che soddisfa solo parzialmente il collegio di difesa che valuta l’opportunità di fare ricorso in Appello, per i risvolti che il pronunciamento determina per gli aspetti assicurativi. Momento chiave dell’inchiesta è stata l’autopsia effettuata dal medico legale Pietro Alessandrini. E’ durante quell’accertamento che si è sospettato che la morte della sfortunata donna, trovata esanime a terra, non era dovuta ad un malore o all’impatto col terreno dopo la caduta dalla scala dove era salita per allestire addobbi in vista di Templaria. La Tac cranica ha infatti dato esito negativo; Alessandrini si è reso conto però della presenza di alcune lesioni sospette sul corpo della donna.

Emerse la circostanza in base alla quale c’era stata una dispersione anomala di energia elettrica che avrebbe potuto mettere in pericolo le vite di altre persone. Due elettricisti accertarono la presenza di corrente elettrica a 220v su tutti i discendenti. Dalla parte anteriore, quella dove è posta l’impalcatura, non erano visibili cavi elettrici, ma gli accertamenti ulteriori hanno portato a scoprire che nella parte posteriore ce n’era uno che a prima vista sembrava talmente rovinato da far ritenere che non portasse corrente. Si trattava invece di un cavo che, benché lesionato, passava sopra al discendente di rame senza protezione, rilasciando dunque al discendente in questione e agli altri la corrente elettrica a 220v che ha ucciso Carla Benigni.