Donna raggirata. Ascolano a giudizio

Dopo il patteggiamento ad una pena di un anno e mezzo di reclusione riguardante un macedone 41 anni residente ad Ascoli che era finito sotto inchiesta per l’accusa di circonvenzione di incapace, è in corso il processo a un 44enne ascolano che ha rinunciato a riti alternativi. Una vicenda che all’epoca dei fatti ha portato al sequestro preventivo da parte dei carabinieri di un appartamento in via dei Platani a Monticelli. L’ascolano e il macedone da fine 2017 abitavano entrambi nell’appartamento in questione, ospiti della proprietaria. Secondo l’impianto accusatorio, in concorso fra loro, i due indagati si sarebbero approfittati della 56enne ascolana che, in base ad una perizia, è risultata affetta da evidente disabilità intellettiva; un soggetto particolarmente vulnerabile ed esposta a tentativi di circuizione. Il macedone ha chiesto di patteggiare a un anno e mezzo di reclusione, richiesta accolta dal giudice delle udienze preliminari Alessandra Panichi. La Procura ha dato l’assenso a condizione che sia risolta prima in sede civile il contratto sulla casa, in modo che resti nella disponibilità delle due donne. Non ha invece fatto richieste l’ascolano che è assistito dall’avvocatessa Antonietta Cruciani e che è stato rinviato a giudizio. L’ascolano e il macedone avrebbero indotto la donna con stratagemmi a sottoscrivere un contratto di vendita del suo immobile a favore del macedone. Un’operazione svantaggiosa per la parte venditrice che non ha mai visto un euro della somma pattuita. Anzi, per poter presentare al notaio almeno una ricevuta di pagamento, i due uomini avrebbero utilizzato i soldi che la stessa vittima aveva in una carta prepagata Poste Pay, che le avevano fatto artatamente attivare. L’ipotesi della Procura è che i due, dopo aver "acquistato" l’appartamento a Monticelli (senza pagare nulla) si stessero preparando a venderlo così da incassare la somma. Un’inchiesta partita da accertamenti che i carabinieri forestali hanno svolto a seguito del ritrovamento in zona industriale di rifiuti abbandonati. Con lo scopo di risalire a chi li aveva gettati indiscriminatamente, sono arrivati ad un appartamento in via dei Platani. Carabinieri e Finanza, anche attraverso accertamenti bancari, hanno fatto emergere quello che stava succedendo ai danni della donna, praticamente cacciata di casa.

p. erc.