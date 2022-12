Donna ricoverata, il suo gatto solo in casa salvato dai pompieri

Polizia e vigili del fuoco sono intervenuti in un alloggio di via Piemonte, a San Benedetto, per salvare un gatto che da giorni era rimasto solo in casa a causa del ricovero in ospedale della proprietaria. E’ accaduto nella mattina di ieri, quando dall’ospedale la donna ha informato le forze dell’ordine dicendo di essere preoccupata per le eventuali condizioni del suo gatto rimasto chiuso in casa senza più cibo ed acqua. Sul posto si è recata una pattuglia del commissariato di pubblica sicurezza di San Benedetto che ha chiesto il supporto di una squadra dei vigili del fuoco per eseguire l’intervento. Il felino è stato prelevato e poi affidato al nipote della donna che, adesso, dovrà custodirlo fino a quando la nonna non si sarà ripresa. Quasi contemporaneamente un’altra squadra dei vigili del fuoco è dovuta intervenire in contrada Fonte Antica di Ripatransone, per mettere in sicurezza un’auto che era finita fuori strada. Illeso il conducente.