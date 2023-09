Donna scippata vicino al supermercato

Una donna è stata scippata della sua borsa in zona Santa Maria a Montegranaro, nei pressi di un supermercato. Secondo una prima ricostruzione, il ladruncolo avrebbe aspettato il momento propizio per avvicinarsi alla signora e, con uno scatto, le ha strappato via la borsa. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della locale stazione che, anche grazie alle testimonianze dei presenti, hanno potuto raccogliere informazioni utili e individuare lo scippatore. Da verificare se l’episodio sia collegato al controllo avvenuto lo stesso giornp di un paio di giovani nomadi che sono stati trovati in giro per la frazione di Casette d’Ete. I due, pare fossero appena usciti da un bar del centro, quando i carabinieri, li hanno fermati, appunto per un controllo, verificando anche il contenuto dello zaino che portava la ragazza, restando poi sul posto in attesa dell’arrivo di altre pattuglie per ulteriori accertamenti.