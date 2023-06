Donna si schianta contro un semaforo Paura per un ragazzo

Due feriti sono il bilancio di altrettanti incidenti stradali accaduti sul territorio di Grottammare. Il primo nella notte fra domenica e lunedì all’incrocio fra la statale Adriatica e via Bernini. Una donna di 45 anni, C. F. ha perso il controllo dell’auto schiantandosi contro il semaforo che regola l’intersezione. Ora l’impianto non è attivo poiché la lanterna è stata danneggiata. La donna è finita al Pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto, ma non ha subito danni importanti. Ieri mattina, invece, intorno alle 8, un ragazzo di 18 anni che viaggiava in sella al suo scooter è caduto dopo essere stato urtato da un mezzo, al semaforo con Photored di fronte alla Chiesa di Sisto V. I primi soccorsi gli sono stati portati direttamente dal conducente del veicolo che l’ha urtato e poi sul posto è arrivato l’equipaggio della Potes-118 che l’ha stabilizzato sull’ambulanza e poi trasportato al Pronto Soccorso di San Benedetto con un codice di media gravità. Il ragazzo ha subito danni gli arti, con sospetta frattura, contusioni e ferite multiple. Per i rilievi è intervenuta una pattuglia del nucleo operativo radiomobile dei carabinieri di San Benedetto. La viabilità ha subito consistenti rallentamenti.