Donna travolta dal treno merci. Possibile fatalità

Tragedia nella stazione ferroviaria di Porto d’Ascoli dove una donna d’origini umbre è stata dilaniata da un treno merci in transito sul binario due. La disgrazia è accaduta poco dopo mezzogiorno di ieri. La vittima è Cristina Maccabei, aveva 45 anni ed era residente a Trevi, in provincia di Perugia. Sul luogo sono accorsi i sanitari del 118 della Potes di San Benedetto, gli agenti della polizia ferroviaria dell’Ufficio del locale Ufficio ed i carabinieri della stazione di Porto d’Ascoli. La circolazione dei treni è stata subito interrotta dalle ore 12,30 circa fino alle ore 13,45, il tempo necessario per i rilievi tecnici dell’accaduto e per il recupero dei resti della vittima, che sono stati composti nell’Obitorio dell’ospedale "Madonna del Soccorso" di San Benedetto, a disposizione dell’autorità Giudiziaria di Ascoli. I convogli in transito, in particolare quelli a lunga percorrenza, hanno accumulato importanti ritardi. La poveretta è stata travolta da un treno merci, diretto verso nord, che trasportava furgoni provenienti dallo stabilimento Fiat di Termoli.

Il conducente del treno, che viaggiava a velocità ridotta nel transitare all’interno della stazione, ha cercato di bloccare il convoglio, ma l’urto è stato devastante. La polizia ferroviaria, sul posto anche il comandante della sede di San Benedetto, ha eseguito i rilievi ed ha ascoltato diversi testimoni per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Due le ipotesi al vaglio degli investigatori. Il gesto volontario della donna, ma anche l’incidente. I sanitari e gli stessi agenti di polizia hanno trovato sul posto un guinzaglio ed un trasportino per cani di piccola taglia. Per questa ragione si ipotizza che l’animale possa essergli sfuggito accidentalmente e che la donna, preoccupata per quanto stava accadendo in prossimità dei binari della ferrovia, possa essersi sporta o addirittura scesa sulla linea ferrata nel tentativo di riagguantare il cane. L’animale, ad ogni modo, non è stato trovato, nonostante le ricerche in tutta la zona interessata dalla tragedia. Spaventato potrebbe aver fatto perdere le sue tracce. L’altra versione è quella del suicidio, poiché ci sono alcuni testimoni che non avrebbero visto la donna in compagnia del suo cane sul marciapiede del binario due. Gli investigatori della polfer stanno lavorando, anche con la collaborazione dei familiari della vittima, per dare una spiegazione all’accaduto.

Marcello Iezzi